X (Twitter) hesabı açmak artık ücretli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter bütün kullanıcılarından yıllık olarak ücret alacağını açıkladı.

Elon Musk'ın adını X olarak değiştirdiği Twitter Blue için yeni bir ödeme sistemi başlatacağı açıklandı.

Bu ödeme sistemi kapsamında kullanıcılar temel özellikleri kullanmak için yıllık belirli bir ücret ödeyecek. X'in sahibi Elon Musk tarafından açıklanan bilgilere göre artık Twitter kullanıcıları temel özelliklere erişebilmek için yıllık 1 dolar ödeme yapacak.

Elon Musk bu durumun botlardan kurtulmak için "tek yol" olduğunu söyledi. Elon Musk'ın açıkladığı özellik şimdilik Yeni Zelanda ve Filipinler'de bulunan kullanıcılara aktif edildi. Yakın zamanda özelliğin kapsama alanının diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Ayrıca Yeni Zelanda ve Filipinler'de de 1 dolar ücreti şimdilik yeni kullanıcılara uygulanıyor.