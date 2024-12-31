Youtube'dan yeni bir özellik daha

Dünyanın en büyük video platformu Youtube, yeni özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

YouTube, mobil uygulamasını daha kullanıcı dostu hale getirmek için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. "Bir şeyler oynat" adı verilen bu yüzen tuş, kullanıcılara rastgele video izleme imkanı tanıyacak. İşte bu heyecan verici yenilikle ilgili tüm detaylar...

RASTGELE VİDEO OYNATMA TUŞU

YouTube, mobil platformunda kullanıcıların rasgele video izleyebilmesi için "Bir şeyler oynat" adında yeni bir yüzen tuş ekliyor. Bu özellik, kullanıcının geçmiş tercihleri doğrultusunda hem Shorts videolarını hem de standart YouTube videolarını önererek izleme deneyimini kişiselleştirecek.

SHORTS OYNATICISINDA YENİLİKLER

Yeni tuş, YouTube uygulamasının ana sayfasının sağ alt köşesinde yer alacak. Tuşa tıklandığında, kullanıcıyı Shorts oynatıcısı açılacak ve burada hem Shorts hem de standart videolar yer alacak.

TESTLERDEN KALICI ÖZELLİĞE GEÇİŞ

"Bir şeyler oynat" özelliği, ilk kez geçen yıl test edilmiş ve ana sayfa üzerinde aralıklı olarak kullanıma sunulmuştu. Ancak bu test dönemi sona erdi ve özellik artık sürekli bir yüzen tuş olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu yenilik, hızlı ve kolay bir şekilde çeşitli içeriklere erişim sağlamak için tasarlandı.