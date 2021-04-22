Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 16:11 Mağdur ettiği yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye ile ilgili yaptığı bir söyleşi ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608175ed7c923b4ab45841e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak Rize'deki vakalarda dikkat çeken detay! Yerli kripto borsası Thodex'e 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması! Koronavirüste korkutan tablo! Son iki ayda üç kat arttı İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada! Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: ''Sizlerden bir isteğim var...'' İstanbul'da korkutan yangın!