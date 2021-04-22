Mağdur ettiği yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye ile ilgili yaptığı bir söyleşi ortaya çıktı.

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