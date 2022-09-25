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  4. Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu

Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu

Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan iş insanı Fesih Zeki Mert yatırım amaçlı geldiği memleketi Bingöl'de, çekilişle bir kişiyi ücretsiz ev sahibi yaptı.

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