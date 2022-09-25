Anasayfa Video Galeriler Gündem Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 22:25 Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan iş insanı Fesih Zeki Mert yatırım amaçlı geldiği memleketi Bingöl'de, çekilişle bir kişiyi ücretsiz ev sahibi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330ab1da911a53acf6b59c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Seçkin İstanbul'u salladı Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronlar'' görevde İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi! AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline''