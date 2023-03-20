Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 20 Mart 2023 Pazartesi 08:05 CBS Los Angeles televizyonunun hava durumu programını sunan Alissa Carlson Schwart, yayında bayıldı. Birdenbire gözleri giden Schwart, ilk önce kafası düştükten sonra masaya çarparak yere düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6417e9914bc9e95d65096857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'den Muharrem İnce açıklaması: ''Aday olsa da...'' İskenderun'da denizin yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var!