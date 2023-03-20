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  4. Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı

Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı

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CBS Los Angeles televizyonunun hava durumu programını sunan Alissa Carlson Schwart, yayında bayıldı. Birdenbire gözleri giden Schwart, ilk önce kafası düştükten sonra masaya çarparak yere düştü.

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