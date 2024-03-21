Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 20:40 CHP Milletvekili Engin Altay, Sinop mitinginde CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc711a4325f109f40c9e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü