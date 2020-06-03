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  3. 03 Haziran 2020 17:30

Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem

AFAD, saat 16.11'de Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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