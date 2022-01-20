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  4. Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye...

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye...

Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren ardından Cam Tavanlar'da Şinasi rolüyle ekranda olan ve pek çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu saklamıyor.

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