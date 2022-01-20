Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye... Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye... 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 18:10 Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren ardından Cam Tavanlar'da Şinasi rolüyle ekranda olan ve pek çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu saklamıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e97b7e54decd6b2d0bed03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı ''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti'' Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler! Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm''