Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 17:51 Hayranlarıyla soru-cevap yapan Deniz Akkaya bir takipçisinden gelen "Müslüman mısınız?'' sorusuna sert bir tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609948632eeeba334369b933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber Koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi! İsrail polisi yine saldırdı; yüzlerce yaralı var İstanbul’da barajların doluluk oranları düşüşe geçti Engelli kız yaşadığı kafeste sıkışarak can verdi MSB paylaştı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Tavuk etinden iki kişi öldü... Uzman isimden kritik uyarılar Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüdü 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi