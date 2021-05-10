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  4. Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı

Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı

Hayranlarıyla soru-cevap yapan Deniz Akkaya bir takipçisinden gelen "Müslüman mısınız?'' sorusuna sert bir tepki gösterdi.

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