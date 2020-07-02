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  3. 02 Temmuz 2020 21:50

Diyarbakır’da lastiği patlayan TIR dehşeti- 1 ölü, 1 yaralı

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Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı- 32 yaralı
Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı- 32 yaralı
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TEM Otoyolunda korkutan tır yangını
TEM Otoyolunda korkutan tır yangını
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Gelin ve damadı dalgalar aldı
Gelin ve damadı dalgalar aldı
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ABD'de bir skandal polis skandalı daha! Siyahı kadına tokat attı!
ABD'de bir skandal polis skandalı daha! Siyahı kadına tokat attı!
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Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı dehşet! Yaralılar var
Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı dehşet! Yaralılar var
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Albayrak çiftine hakaret soruşturmasında flaş gelişme
Albayrak çiftine hakaret soruşturmasında flaş gelişme
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