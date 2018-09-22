Engelliler korosundan ‘Deniz üstü köpürür’ türküsü
22 Eylül 2018 17:15
Engelliler korosundan ‘Deniz üstü köpürür’ türküsü
‘Engelsiz Yaşam Festivali’ öncesinde Muğla’nın 13 ilçesindeki doğa harikası mekanlarında engelli bireyler tarafından seslendirilen ‘Deniz üstü köpürür’ türküsüne klip çekildi.Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte Muğla’nın tüm ilçelerindeki eşsiz doğal güzelliklerin tanıtımı yapılırken, engelli bireylerin performansları da beğeni topladı. Muğlalı...