Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı 27 Ocak 2023 Cuma Saat: 15:55 Güncelleme: 27 Ocak 2023 Cuma 15:55 Bilecik'te altın madeni açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d3c9bbd1784e5e9d452903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü Yine bir indirim izdihamı! İnsanlar birbirini ezdi Trafik magandası aracıyla yol kesip, silahıyla otobüsü bastı Polis çilingirle eve girdi, manzara şaşkına çevirdi Erotik Shop'ta ilginç hırsızlık kamerada İstanbul'da bir evde 4 ceset bulundu İstanbul'da 10 milyon TL'lik gasp kamerada Fahiş zam site sakinlerini sokağa döktü ''Yeşil Bursa''yı unutun! Bursa'nın sadece 45 günü kaldı