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Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı

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Bilecik'te altın madeni açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarladı.

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