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  3. 26 Ocak 2021 17:05

Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''

Kişisel Youtube kanalından kendi videolarını yayınlayan, hükümete yakınlığı ile bilinen Abdurrahman Uzun'un son yayınladığı ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışı ele alan videosu dikkatleri çekti.

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