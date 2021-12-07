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  4. ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı

''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı

Bingöl'de KYK kız yurduna erkeklerin girdiğini ve tacize uğradıklarını öne süren öğrenciler, gece saatlerinde eylem düzenledi.

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