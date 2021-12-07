Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı 07 Aralık 2021 Salı Saat: 15:16 Bingöl'de KYK kız yurduna erkeklerin girdiğini ve tacize uğradıklarını öne süren öğrenciler, gece saatlerinde eylem düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af50a89e95ab0f2e666bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu Damada ''pompalı tüfek'' taktılar Erdoğan Katar'da böyle karşılandı Bir kadın daha kabusu yaşadı! Tek suçu ''ayrılmak'' istemesi İstanbul'da dehşet! Baba ölü bulundu, oğlu gözaltında PKK'nın hacker grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var Bitrota vurgununda kilit isim yakalandı