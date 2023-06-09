  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırıncıya ''ucuza ekmek satıyor'' davası

Fırıncıya ''ucuza ekmek satıyor'' davası

Güncelleme:

Kayseri'de 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı
Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu
Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Oto kaçakçılarına ''Fren'' operasyonu: 10 ilde çok sayıda araca el konuldu
İstanbul'da aile içi cinayet! Annesi ''ben yaptım'' dedi ama...
Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti
Ortalık savaş yerine döndü; bir genç 12 yerinden bıçaklandı
Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!