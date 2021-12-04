Anasayfa Video Galeriler Gündem Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:45 Bursa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab0e9758fad66906505f37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız' İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Vatandaş dün gece de sokaktaydı: ''Hükümet istifa!'' Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada