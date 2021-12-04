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Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

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