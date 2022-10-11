Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi! Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi! 11 Ekim 2022 Salı Saat: 17:10 Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle ilgili soruya çok sinirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6345795075868d762038e7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi'' Başkent'te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı Bakan Soylu intihar eden polis sayısını açıkladı Kuyumcukent'te protesto: Araçlarını yol kenarına bırakıyorlar İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt Kılıçdaroğlu ABD'de kimlerle görüştüğünü isim isim açıkladı Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusu azarladı