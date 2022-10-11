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  4. Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi!

Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle ilgili soruya çok sinirlendi.

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