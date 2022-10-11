Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle ilgili soruya çok sinirlendi.

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