Anasayfa Video Galeriler Gündem İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 25 Mart 2024 Pazartesi 13:30 Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66015260007fbc8a7c0a3247" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çobanlık yaparken keşfedilen genç kız ''yapamaz'' denileni başardı Denizin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Dünyanın en yüksek 5'inci barajına ''Boğaz Köprüsü'' geliyor! Bayramda hizmete açılacak Türkiye bir ilk: Antalya'da yakalandı, uydu verici takıldı Sıfır apartman yan yatmaya başladı Türk gemisi 120 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler İstanbul'un yabancı uyruklu ''lokanta fareleri'' kamerada Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi