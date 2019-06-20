İran, ABD İHA’sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı
20 Haziran 2019 22:05
İran, ABD İHA’sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu sabah saatlerinde ABD’ye ait düşürülen İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) düşürülme anını gösteren bir video paylaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu sınır ihlali yaptığı gerekçesi ile sabah saatlerinde düşürdükleri ve ABD’ye ait olan İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) düşürülme anını paylaştı. Videoda İran güvenlik güçlerinin ABD’ye ait İHA’yı nasıl düşürdüğü an...