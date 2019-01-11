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  3. 11 Ocak 2019 14:24

İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oluyor. Kentte şiddetli yağmurun akşama kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Bilgin Pro
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