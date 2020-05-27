  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mayıs 2020 11:55

İstanbul'un gizli cennetine zehir akıyor!

İstanbul’da Aydos Ormanı’nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göle akan kirli su canlıları ve eko sistemi tehdit ediyor. Kirli suların aktığı göl havadan görüntülendi.

Video Galeri
''Sultan Abdülhamid'in rüya projesi'' tamamlanıyor!
''Sultan Abdülhamid'in rüya projesi'' tamamlanıyor!
Video Galeri
Prof. Dr. Ceyhan'dan tatile çıkacaklara uyarı! Deniz mi, havuz mu ?
Prof. Dr. Ceyhan'dan tatile çıkacaklara uyarı! Deniz mi, havuz mu ?
Video Galeri
Türkiye'deki bu okul elektriğini ve suyunu kendisi üretiyor!
Türkiye'deki bu okul elektriğini ve suyunu kendisi üretiyor!
Video Galeri
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
Video Galeri
Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? İlk kez canlı yayında açıklandı
Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? İlk kez canlı yayında açıklandı
Video Galeri
İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!
İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM