Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 14:00 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Seçim bittiğinde ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs tarihi itibariyle seçim ittifakı bitmiştir” diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64787a65808a6a5b320655a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metruk binada yangın paniği Galatasaraylı taraftarları HÜDA PAR bayrağı yaktı Disney Plus'ın ''Ebeveyn Kontrolü Önerilir'' uyarılı yerli dizisi Arayış'tan ilk fragman Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi Seralara dadanan çakal köylülerin kabusu oldu İstanbul Metrosu'nda arıza! Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu