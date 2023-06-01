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İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Seçim bittiğinde ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs tarihi itibariyle seçim ittifakı bitmiştir” diye konuştu.

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