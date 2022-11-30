Anasayfa Video Galeriler Gündem Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:15 Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların sürdüğü Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine giren komandoların görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63873b4dd24b9a391e062563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu Çünkü burası Esenyurt: Hırsız yakalanan hırsızı soydu! Tefecilik çetesi çökertildi! 50 kişiden 60 milyon TL almışlar Acun Ilıcalı ve Ali Koç Adanalı gençlerle buluştu İstanbul trafiğinde akıl almaz görüntü! Kendini araçların üzerine attı Gidecek yerim yok diyen kadınla 1 gecelik aşk kaçamağı pahalıya patladı