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  3. 31 Mart 2020 16:45

Koronavirüsten korkan kadın intihar etti !

Kütahya'da koronavirüs korkusu yüzünden daha önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan kadın eve döndükten sonra pencereden atlayarak intihar etti.

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