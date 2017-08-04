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  3. 04 Ağustos 2017 16:09

Lucescu'nun imza töreninde gergin anlar

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu için düzenlenen imza töreninde gergin anlar yaşandı.

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