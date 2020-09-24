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  3. 24 Eylül 2020 18:45

Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Sancaktepe’de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 3 kişi arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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