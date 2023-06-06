  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Olağanüstü durumlar yaşanabilir

Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Olağanüstü durumlar yaşanabilir

Samsun’da yaşanan şiddetli yağışlar sonrası kenti adeta su bastı. O anlar kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Sokakları balıklar bastı
Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'e çıktı
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Ukrayna'da hidroelektrik santrali vuruldu; tahliye başladı
Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'nın bu görüntüleri olay oldu
Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür...
Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi
İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!''