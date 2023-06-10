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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler

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Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı sis bulutlarıyla kaplanınca ortaya çıkan manzara mest etti.

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