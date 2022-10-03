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  4. Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar...

Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar...

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken Kur'an-ı Kerim'i yakma görüntülerine Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

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