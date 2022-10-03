Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 21:05 Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken Kur'an-ı Kerim'i yakma görüntülerine Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633b245ccf5e845f3e66d473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması İstanbul Adliyesi'nde intihar şoku Miçotakis'in zor anları! Türkiye'yi şikayet ederken ekrana bu görüntüler yansıtıldı Erdoğan'ın sözleri iki ülkeyi panikletti: ''Bizi tehdit ediyor'' Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi