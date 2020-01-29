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  3. 29 Ocak 2020 12:50

Sultangazi'de korkunç iş kazası ! Göçük altında kaldı

İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir iş yerinin tavanı aşırı yükten dolayı çöktü. Göçük altında kalan yabancı uyruklu bir işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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