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  3. 05 Nisan 2018 18:20

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangın havadan böyle görüntüledi

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan böyle görüntüledi. Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçıştı. Yangın havadan böyle görüntülendi. (Emrah Kuş - Mehmet...

Bilgin Pro
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Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın anında hastane içindeki panik kamerada
Yangın anında hastane içindeki panik kamerada
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
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Yangın sonrası hasta tahliyeleri devam ediyor
Yangın sonrası hasta tahliyeleri devam ediyor
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