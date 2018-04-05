Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangın havadan böyle görüntüledi
05 Nisan 2018 18:20
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangın havadan böyle görüntüledi
Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan böyle görüntüledi. Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçıştı. Yangın havadan böyle görüntülendi. (Emrah Kuş - Mehmet...