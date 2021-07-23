Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:35 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Çanakkale feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fad3b6b3eee126ec29f3bf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!