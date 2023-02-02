Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 16:10 Güncelleme: 02 Şubat 2023 Perşembe 16:10 Rus devlet ajansı RIA, Türkiye'den gelen bir grup gönüllü savaşçının, özel bir askeri operasyona katılmak üzere Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dbb64ba32d611a930048f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye... Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu Hande Sarıoğlu'nun Prestij Meselesi galasındaki dans şovu olay oldu