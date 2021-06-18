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  4. Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi!

Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi!

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı programa katılarak Veysi Ateş ile yüzleşti.

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