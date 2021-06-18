Anasayfa Video Galeriler Gündem Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi! Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi! 18 Haziran 2021 Cuma Saat: 21:20 Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı programa katılarak Veysi Ateş ile yüzleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cce3ef8b742853325cf283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran detay: Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş Olası Marmara Depremi için uykularımızı kaçıracak uyarı Kanal İstanbul arazisi ''ilk temel'' için hazırlanıyor Ölümüne hırsızlık kamerada! Görenler ağzı açık izledi HDP İzmir il binası saldırganı tutuklandı PTT'de yeni dönem başladı: Kargolar böyle dağıtılacak Teyzesinin evinde yakaladığı erkek arkadaşına kabusu yaşattı Türkiye'de korona virüs araştırması: Bu şikayetler kadınlarda 4 ay, erkeklerde 5 ay sürüyor Tekirdağ'da müsilaj belası geri döndü