Ankapark’ta şaşırtan karar: Mahkeme ABB’yi haklı bulmasına rağmen tedbiri kaldırmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark hakkında yeni bir mahkeme kararı daha alındı. ABB’nin Ankapark sözleşmesini feshetmesi üzerine işletmeci tarafından açılan davayı 5. Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti ancak tedbir kararını kaldırmadı.

Böylece ABB’nin fesih kararı uygun bulunurken, Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararının kaldırılmaması, alanın tamamen sahipsiz kalmasına ve zararın her geçen gün artmasına sebep olabilecek.

801 milyon dolar verilerek yapılan ve kısa sürede kapanan Ankapark’ta her geçen gün hırsızlık olayları ve kamu zararı yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşmeyi feshetme kararına karşı işletmeci tarafından açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla birlikte, işletmecinin sözleşmenin feshinin geçersiz olduğu ve sözleşmenin devam ettiği yönündeki iddialarının haksız olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme, sözleşmenin feshi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesini haklı görmesine rağmen, Ankapark’ın tahliyesi konusundaki tedbir kararını kaldırmadı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR’İN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki belirsizlik sürüyor. Bugün görülen mahkemede, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tedbirin kaldırılmasına yönelik talebi mahkemece uygun görülmedi. Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararının kaldırılmaması, alanın tamamen sahipsiz kalmasına ve zararın her geçen gün artmasına sebep olabilecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını, teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının her geçen gün milyonlarca lira artarak parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtiyor.