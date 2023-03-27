Ankara Büyükşehir'den yeni bir sıfır atık projesi: İleri Dönüşüm Atölyesi başlıyor

Başkentte sıfır atık anlayışı ile çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, evsel ve hacimli atıkların geri kazandırılması amacıyla ‘İleri Dönüşüm Atölyesi’ kuruyor. Atölye kapsamında hem yüz yüze hem de online ortamda verilecek ücretsiz derslerin ardından dönüştürülen ürünlerin satılması planlanıyor.

Kurduğu geri dönüşüm atölyeleri ile Başkente sıfır atık anlayışıyla hizmet etmeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de İleri Dönüşüm Atölyesi kuruyor. PEK ÇOK ALANDA ÜCRETSİZ DERS Evsel ve hacimli atıkların dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hem kurulan atölyede hem de online ortamda katılımcılara ücretsiz dersler verilecek. Plastik, kaynak, seramik, ahşap boyama, kooperatifçilik, iletişim, tasarım, liderlik eğitimi, e-ticaret ve pazarlama gibi alanlarda eğitim alan katılımcıların dönüştürerek kullanıma kazandırdığı ürünlerin ise satılması planlanıyor. Kontenjan sınırının olmadığı derslerle ilgili bilgi almak ve atölyeye başvuruda bulunmak isteyen Ankaralılar, ABB Kariyer Merkezi’nin 0312 507 4244 numaralı telefonunu arayabilecek.