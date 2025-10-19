  1. Anasayfa
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Muhtarlar Günü Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan Muhtarlar Günü Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Ekim Dünya Muhtarlar Günü kapsamında yayınladığı mesajında, “Yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü görevi gören ve kentimizin gelişimine katkı sağlayan tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum.” dedi.

19 Ekim Dünya Muhtarlar Günü kapsamında bir mesaj yayınlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Türkiye’nin en fazla mahalleye sahip şehirlerinden biri olan Balıkesir’de 1133 mahallemizin her bir muhtarı bizim için çok kıymetli. Muhtarlar; kültürümüzün, toplumsal yaşamımızın yapı taşlarından biri ve demokrasinin yereldeki en önemli çözüm ortaklarındandır. Daha huzurlu, refah dolu ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için de muhtarlarımızın varlığı çok kıymetlidir. Balıkesir’imizin her mahallesinde görev yapan kıymetli muhtarlarımızla birlikte halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için el ele, kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Fedakârca görev yapan, mahallelerimizin sesi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

