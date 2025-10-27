Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''1. Balıkesir Kitap Fuarımız Türkiye’ye örnek oldu''

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada fuarı 10 günde 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Beklenenin çok üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Akın, “Balıkesir’e yakışan, gurur duyacağımız bir fuar düzenledik. Önümüzdeki yıllarda gelenekselleştireceğimiz tüm kitap fuarlarımız şimdiden şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayan 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın kapanış törenine katıldı. Balıkesir’e yakışan bir fuara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Akın, fuarı 10 günde 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Genel Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, yazarlar,  vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

 “BALIKESİR’E YAKIŞAN FUAR OLDU”

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’e yakışan bir fuara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bundan onur ve gurur duyduğunu söyledi.  Balıkesir’de 10 gün boyunca, 200’ün üzerinde yazarı, akademisyeni, gazeteciyi ve sanatçıyı ağırladıklarının bilgisini paylaşan Akın, “Balıkesir’imizin misafirperverliğine yakışır bir şekilde fuarımızı düzenledik. Farklı başlıklarla 68 söyleşi yaptık. Her akşam piyano resitalinden tiyatroya, klasik müzikten pop müziğe kadar farklı türlerde 10 gün boyunca konserler düzenledik. Her görüşten yazarımız fuarımıza katıldı. Kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bir organizasyon gerçekleştirdik. Kentimiz kitaba, edebiyata, şiire doydu. Bu nedenle öncelikle kitap fuarımızda emeği geçen, fuarımıza katkısı olan herkese; özellikle ‘Balıkesir Ailem’e, değerli yazarlarımıza, akademisyenlerimize, basın mensuplarımıza; çocuklarımızı ve gençlerimizi fuara getiren öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve tabii fuarı ziyaret eden bütün kitapseverlere gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BALIKESİR DEĞİŞİYOR VE DÖNÜŞÜYOR”

Balıkesir’in artık, kültür ve sanat etkinliklerinde kendini ispat etmiş bir şehir olduğunu aktaran Akın, “Kitap fuarımızla, fuarlar ve festivaller kenti olma yolunda çok büyük bir adım daha attık. Bundan sonra yapacağımız tek şey, fuarımızı her yıl daha da büyütmek ve çıtayı daha yukarıya taşımak olacaktır. Çünkü sizler her zaman daha iyisini hak ediyorsunuz. Her zaman söylüyorum: Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir değişiyor, Balıkesir güzelleşiyor. Balıkesir’imizi sizin için ve sizlerle birlikte kitaplarla, tiyatrolarla, konserlerle, müzelerle, kültür ve sanatla güzelleştiriyoruz.” dedi.

10 GÜNDE 150 BİN KİŞİ

Fuara olan yoğun ilginin Balıkesir’in bu fuara ne kadar ihtiyacı olduğunun kanıtı olduğunu ifade eden Akın, “İlk 9 günde fuarımızı yaklaşık 120 bin kişi ziyaret etti. Bugünkü ziyaretçi sayışımız ile birlikte toplam ziyaretçi sayısının 150 bine ulaştı. Bizim beklentimizin çok üzerinde bir sayı ortaya çıktı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ömer Seyfettin’in, Sabahattin Ali’nin, Attila İlhan’ın şehrinde, kitap fuarımızla birlikte büyük bir başlangıcın, yepyeni bir geleneğin ilk adımlarını sizlerle birlikte attık. Bu adımı daha da büyütmek için Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda bilimle, kültürle, sanatla ilerlemeye devam edeceğiz. Bunu yaparken en ücra köşedeki mahallelerimize de kültür ve sanatı ulaştıracağız. Araçlarımızı hazırladık. Geçen yıl bunun çalışmasını yaptık. Buraya gelemeyene kültürü, sanatı ve kitabı biz ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

“SON DEĞİL BAŞLANGIÇTIR”

“Bugün fuarımızın kapanışındayız. Ancak bu kapanış bizim için son değil, yeni bir başlangıçtır” diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki yıllarda gelenekselleştireceğimiz tüm kitap fuarlarımız şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Bu çalışmaya yaklaşık 400 personelimiz emek verdi. Koordinasyonundan güvenlik görevlisine, yazarlara refakat eden arkadaşlarımdan söyleşileri sunan arkadaşlarıma kadar hepsine teşekkür ediyorum. Kültür, Basın, Fen İşleri, Zabıta, İtfaiye, Kent Tarihi, Kent Estetiği, Destek Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal, Gençlik ve Spor, Ulaşım Daire başkanlıklarımıza ve personellerimize, Özel Kaleme, BTT’ye, OnOn’a, Fırıntaşa, Kent Konseyine, BAPKA’ya ve Eylül Fuarcılıka gösterdikleri çabalar için ayrı ayrı teşekkür ederim. 1. Balıkesir  Kitap Fuarımız Türkiye’ye örnek olmuştur. Yaşasın kültür ve sanat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!”

