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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ile gaziler ve şehit aileleri yalnız değil

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ile gaziler ve şehit aileleri yalnız değil
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Vefası olmayanın bekası olmaz” ilkesiyle gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. Başkan Akın’ın liderliğinde her bir şehit ailesini ve gaziyi ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, istek ve taleplere anında cevap veriyor.

Vatanı için hiç düşünmeden canını veren kahramanların aileleri için “Onlar bize şehitlerimizin emaneti, her zaman başımızın tacıdır” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ailelerin her türlü ihtiyaçlarının anında çözülmesi için tüm birimleri harekete geçirdi. Başkan Akın’ın liderliğinde ailelerle yakın temasta olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda da Balıkesir’in kahraman gazileri ve şehitlerin kıymetli ailelerini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda 20 ilçede yaklaşık 155 şehit ailesini ziyaret eden ekipler, gelen her talebi anında çözüme kavuşturuyor.

BELEDİYENİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK

Tüm ilçelerde düzenli olarak gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret eden Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Akın’ın selamlarını ileterek ailelerin istek ve ihtiyaçlarını tek tek not alıyor. Özellikle ailelerin; şehit mezarlarının temizlik, bakım ve şehitliğe bayrak talepleri anında çözüm buluyor. Şehitliklerde düzenli temizlik ve bakım çalışması yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıpranan Türk Bayraklarını da yenileriyle değiştiriyor. Her türlü ihtiyaçlarında belediyenin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyleyen gaziler ve şehit yakınları ise verdiği destekten dolayı Başkan Akın’a teşekkür ettiler.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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