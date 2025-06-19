Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan CHP'nin dev buluşmasında birlik ve beraberlik vurgusu

Cumhuriyet Halk Partili üst düzey yöneticiler ve belediye başkanları Balıkesir’e çıkarma yaptı. Bandırma, nüfusu 100 bin üstü ilçe belediye başkanlarının buluştuğu çalıştaya ev sahipliği yaptı.

101 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının katılımıyla düzenlenen çalıştayda; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da yer aldı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dualarla ve hatıralarla yad edildi. Yerel yönetimlerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve CHP üst kademe yöneticileri ile belediye başkanlarını bir araya getiren büyük buluşmada konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye ruhunun iliklere kadar işlediği Balıkesir’den birlik ve beraberlik mesajı verdi. CHP’li belediye başkanlarının; daralan bütçelere, hacizlere ve devasa borçlara rağmen hizmet görevini yerine getirmek için büyük bir çaba gösterdiğini söyleyen Akın, “Yaşanan bu kadar zorluğa ve sıkıntıya rağmen herkes büyük çalışmalara imza atıyor” dedi.

ZEYREK’İ YAD ETTİ

Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’i yad ederken, “Değerli kardeşime, dostumuza, yol arkadaşımıza üzüntülerimi ve dualarımı gönderiyorum. Allah mekânını cennet eylesin. Tüm ailesine ve Cumhuriyet Halk Partimize de sabırlar diliyorum” dedi. Balıkesir’in hem geniş bir coğrafyaya sahip hem de her açıdan birçok zenginliği barındıran bir şehir olduğunu söyleyen Akın, “Üç ayrı bölge ve üç ayrı sosyolojiye sahip. Türkiye’nin bütün dinamiklerini barındıran büyük bir şehir. Milli birliğin ve milli beraberliğin tecelli ettiği bir yer. Kuvayımilliye ruhunun iliklere kadar işlendiği bir yer. Onun için bizler burada, tam bir birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

KENT YOKSULLUĞU VURGUSU

Haksızlığın ve hukuksuzluğun yalnızca siyasi alanda değil ekonomik alanda da giderek arttığına vurgu yapan Akın, “Gelir dağılımında adaletsizlik büyürken zenginlerle yoksullar arasındaki makas gitgide açılıyor. Vaatlere rağmen ekonomik kriz azalmak bir yana, artıyor…Ülkemizde yaklaşık 18 milyon kişi, açlık sınırı altında yaşama tutunmaya çalışıyor. 16 milyon emeklimizin yaklaşık 12 milyonu, 14 bin lira ile bir yaşam mücadelesi veriyor. TÜİK verilerine göre 14-29 yaş arasındaki 11,6 milyon gencimizin 2,6 milyonu, yani yüzde 23’ü ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyonu geçmiş durumda. Yani bu tablonun sonucu olarak yıllardır milletvekilliğim sürecinde de söylediğim bir gerçekle karşı karşıyayız. O da kent yoksulluğu… Kent yoksulluğunun yakıcı etkisi altında; daralan bütçelere, hacizlere ve devasa borçlara rağmen bu görevi yerine getirmek için de buradaki belediye başkanlarım büyük bir çaba içerisinde. Bu kadar zorluğa, sıkıntıya rağmen herkes büyük çalışmalara imza atıyor” şeklinde konuştu.

“AYNI AZİM VE KARARLILIĞA SAHİBİZ”

“İşsizlikle, sosyal adaletsizlikle mücadele etmek, belediye başkanlarımızın sorumluluğu haline geldi” diyen Akın, “Kenti sosyal – kültürel çalışmalarla, eğitim, sağlık ve ulaşım olanaklarına kavuşturmak zaten en büyük çalışmalardan bir tanesi. Ancak şunu söylemeliyim. Biz şu anda Balıkesir’imizin en güzel ilçelerinden Bandırma’mızdayız ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim; tüm belediye başkanlarımız Bandırma Vapuru’ndakilerin azim ve kararlılığına sahiptir. Yani Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancıyla, onun yolundan giden ve onun için mücadele eden ve “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen yol arkadaşlarımdır. Ben de bu arkadaşlarımla burada olmaktan mutluluk duyuyor ve Balıkesir’imizde, Bandırma’mızda siz değerli belediye başkanlarımızı ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Burada çok değerli belediye başkanlarımız var, tecrübeli ve yeni seçilen başkanlarımız var. Buradaki istişarelerin, buradaki konuşmaların ve görüşülen çalışmaların çok faydalı olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HALKÇI BELEDİYECİLERİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, nüfusu 100 binin üzerindeki kentlerin belediye başkanlarını bir araya getiren bu toplantıların sürekli hale geleceğini belirtirken şunları söyledi: “Her başarılı projenin yaygınlaşması ve deneyimlerin paylaşılması için istişareler yapacağız. Biz, CHP’li belediyeler olarak yol, su, temizlik hizmetleri sunan kurumlarız. Ama bunun dışında biz halkın sofrasına ekmek koyan; öğrencisine burs, yaşlısına huzur, proteine ve ete ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara 40 TL’ye 4 çeşit yemek sunan halkçı belediyecileriz. Bunu mutlaka artıracağız” dedi.