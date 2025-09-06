Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan İstiklal Madalyası çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlama programında yaptığı konuşmada, şehrin İstiklal Madalyası’nı çoktan hak ettiğini söylerken, ''Buradan tüm milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin, birlik olalım. Bu haklı davamızı hep birlikte sahiplenelim'' dedi.

Balıkesir’in Kurtuluş Günü kutlama programı kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda kutlama programı devam etti. Vali İsmail Ustaoğlu, Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın vatandaşları selamladı. Törende halk oyunları ekibi, Mehter Takımı ve Büyükşehir Belediyesinin Bando’sunun konserlerinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçlarıyla askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan Tülütabaklar, törende büyük ilgi gördü. Kendine özgü danslarını sergileyen Tülütabaklar’ın gösterisi büyük alkış aldı.

“BALIKESİR, KUVAYIMİLLİYE’NİN BAŞŞEHRİDİR”

Balıkesir’in bağrında yanan istiklal meşalesinin yalnızca Balıkesir’i değil tüm vatanı aydınlattığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hemşehrilerinin Kurtuluş Günü’nü kutladı. 15 Mayıs’ta İzmir’in işgali üzerine Mehmet Vehbi Bey önderliğinde Balıkesir’in; kahraman, yiğit ve yürekli insanlarının düşmana karşı bir direniş başlattığını belirten Akın, “Alaca Mescit’te yapılan bu tarihi toplantılarda, 41 Bayrak Adam’ının mücadele ruhu ve azmi kısa zamanda Balıkesir’imizin dört bir yanına yayılmıştır. Milletin, kaderine yön verilmiştir. ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolası ilk kez bu topraklarda canlanmıştır. Balıkesir, Anadolu’da düzenli ordular kurulmadan önce işgale ilk karşı koyan, milleti etrafında toplayan, milli mücadelemizin beş büyük kongresini düzenleyen, vatan savunmasını örgütleyen şehirdir. İşte, bu yüzden Balıkesir yalnızca şehirlerden bir şehir değil, Balıkesir, Kuvayımilliye’nin başşehridir. Tarih kitapları Balıkesir’i; hem ilk kurşunun hem de son kurşunun atıldığı yer olarak yazmaktadır. Bu topraklar mücadelenin başladığı ve zaferle taçlandığı yer olmanın da ayrıca gururunu yaşamaktadır. Balıkesir’imizin kurtuluşu bir şehrin özgürlüğünden çok daha fazlasıdır. Balıkesir’imizin kurtuluşu, Türk kurtuluş destanının en özel sayfalarından biridir. Bu topraklar; vatanseverliğin, direnişin ve milli iradenin destanlaştığı topraklardır” diye konuştu.

“BİRLİK OLURSAK AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK”

“Bizlere düşen görev, 6 Eylül 1922’deki aynı inancı, kararlılığı ve Kuvayımilliye ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır” diyen Akın, “Bağımsızlık, her neslin yeniden sahip çıkması gereken çok kutsal bir emanettir. O günün; erleri, kadınları, anaları, babaları, çocukları her biri ekmeğini bölüşmüş, son mermisini paylaşmış, evladını cepheye uğurlamış, bağımsız Türkiye’nin harcına kanını, terini ve gözyaşı akıtmıştır. Ve elbette o büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Onun eşsiz dehası, milletimizin kararlılığıyla birleşmiş 6 Eylül zaferi, Cumhuriyetimizin yolunu açan en kutlu adımlardan biri olmuştur. Görevimiz; bu emaneti korumak, şehitlerimizin hatırasına layık olmak ve çok ama çok çalışmak. Adını göğsümde taşımaktan büyük onur duyduğum İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olarak buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Birlik olursak, kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bu gün de vatanımız ve cumhuriyetimiz için dimdik ayaktadır. Çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız. Bu topraklara ve bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Balıkesir’in bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını, Kuvayımilliye’nin izzetini ve şerefini geleceğe taşıyacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi; omuz omuza, yan yana, bir olarak, iri olarak, diri olacağız” şeklinde konuştu.

“BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Balıkesir’in İstiklal Madalyası’nı çoktan hak etmiş bir şehir olduğunun altını çizen Akın, “Yiğit Balıkesirlilerin beklentisi büyüktür. Yiğit Balıkesirlilere hepimizin bir vefa borcu vardır. Hayat anlayışım şudur ki; vefası olmayanın, bekası olmaz. Bu topraklar; Kuvayımilliye’nin bayraktarlığını yapmış, ilk kurşunu atmış, son kurşunu sıkmış, destan yazmıştır. Artık bu tarihi hak edişin neticelendirilmesi, Balıkesir’imize İstiklal Madalyası kazandırılması hep birlikte boynumuzun borcudur. Buradan çok değerli tüm milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin, birlik olalım. Bu haklılık davamızı hep birlikte sahiplenelim. Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizi, İstiklal Madalyası ile taçlandırmak için sesimizi her ortamda daha güçlü duyuralım” diye konuştu.

Akın, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Başta eşsiz komutan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün silah arkadaşlarına, Kuvayımilliye kahramanlarımızı, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, gazilerimizi büyük bir hürmetle selamlıyorum. Yaşasın 6 Eylül, Yaşasın Balıkesir, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”