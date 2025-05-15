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Balıkesir Büyükşehir’den genç yazılımcı adaylarına davet var

Balıkesir Büyükşehir’den genç yazılımcı adaylarına davet var
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“En güzel yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” ilkesiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde TECH10 Teknoloji Eğitim Programı başlıyor. Yazılım dünyasına ilgi duyan ve kodlama alanında kendini geliştirmek isteyen gençler, 22 Mayıs’a kadar başvurularını tamamlayıp eğitimlere katılabilecek.

Balıkesir’de oyun oynayan değil oyunu kodlayan bir gençlik hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bu kapsamda TECH10 Teknoloji Eğitim Programı ile gençleri destekliyor. Başkan Akın’ın vizyonu doğrultusunda geleceğin mühendislerine kodlama eğitimlerinden donanım atölyelerine kadar pek çok alanda dijital yetkinlik kazandıracak olan TECH10 Teknoloji Eğitim Programı’na başvurular başladı. Yazılım dünyasına ilgi duyan, oyun kodlamadan robotik kodlamaya kadar birçok alanda kendini geliştirmek isteyen Balıkesir’in genç yazılımcı adayları bu eğitime başvuru yapabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 MAYIS!

Çamlık’ta bulunan Dijital Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek eğitimlere başvurmak isteyen gençler, 22 Mayıs Perşembe gününe kadar https://forms.gle/ yK49EiZWUAxnwUPD7 internet adresinden başvuruda bulunabilecek. 4. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik eğitimlerde; Metin Kodlama, Robotik Kodlama, Blok Kodlama ve Oyun Kodlama eğitimleri gerçekleştirilecek.

 

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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