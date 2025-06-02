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İmamoğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş olan biteni tek cümleyle özetledi

İmamoğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş olan biteni tek cümleyle özetledi
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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti bu. Bundan da son derece eminim'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

Yavaş, ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. 

"Ekrem Bey özgüvenle ‘Yargılama TRT’de olsun’ diyor" diyen Yavaş, “Beğenilmeyen ifade değiştiriliyorsa bu iftiradır” diye konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri geniş geniş konuştuk. Morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de özgüvenini kendisinde gördük. Yargılamaların siyasi olduğuna dair kamuoyunda yüzde 60-65 arasında kanaat var. Zaman zaman Türkiye'de siyasi yargılamalar oluyor. Sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşmalar var.

Bugünler geçecek, yargılamalar sonunda hepsi ortaya çıkacak. Ekrem Bey özgüvenle yargılanmasının canlı yayında TRT yapılmasını istiyor. Bu kendisine duyduğu özgüvenle ilgili bir şey. İnşallah bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti bu. Bundan da son derece eminim.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş ekrem imamoğlu ibb
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