Bandırma'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediye ekiplerinin mezarlık girişinde, idari bina ve gasilhane çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Mirza, vatandaşlara daha düzenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Yapılan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, zemin iyileştirmeleri ve kullanım alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında mezarlık alanının daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

KAYACIK MAHALLESİ’NDE PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kayacık Mahallesi’nde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle yolları daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen parke taşı döşemesiyle birlikte hem ulaşım konforunun artırıldığı hem de mahalle estetiğine katkı sağlandığı belirtildi.

EDİNCİK KAPALI PAZAR YERİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Edincik Kapalı Pazar Yeri’nde ise çalışmaların aralıksız sürdüğü açıklandı. Modern ve daha işlevsel bir pazar alanı oluşturulması amacıyla yürütülen projede ekiplerin yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabileceğini belirtti.

 

 

