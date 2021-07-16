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Başkan Arslan Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Arslan Kurban Bayramı’nı kutladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Arslan, “Bayramlar insanlar arasındaki sevgi, dayanışma ve toplumsal hoşgörünün çoğaldığı; küslük ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı önemli zamanlardır. Covid-19 salgını nedeniyle normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde tedbirli olmaya devam edelim. Gönül birlikteliğimiz ile kenetlenelim, bayram coşkusunu yaşayalım. Bu vesile ile Edremitli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Başkan Arslan, ayrıca Edremit’te kurbanlık satış yerleri,  kurban kesim yerleri ve kabristanlıkların bakımına kadar tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını belirtti. Başkan Arslan, vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirmeleri için nöbetçi ekiplerin görev başında olacağını da sözlerine ekledi.

 

Etiketler Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan
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