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  4. 22 Mayıs 2019 13:13

Başkan Hançerli, hayvanseverlerle bir araya geldi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar ilçesindeki hayvansever vatandaşlarla bir araya geldi. Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda gerçekleşen buluşma, Avcılar’da hayvanseverlerle düzenlenen ilk toplantı olma niteliği taşıyor.

Başkan Hançerli, hayvanseverlerle bir araya geldi
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 ‘Katılımcı belediyecilik’ anlayışıyla hareket eden ve bu konuda birçok yeniliğe imza atan Hançerli, Avcılarlı hayvanseverlerle gerçekleştirdiği toplantıda vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri dinledi. Toplantıda söz alan hayvanseverler ilçede sokak hayvanları ve hayvan haklarıyla ilgili yapılmasını istedikleri çalışmaları ve beklentilerini dile getirdi.

Turan Hançerli, belediye hizmetlerinin hayvanseverlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirileceğini ifade etti. Eşit bir şekilde tüm canlıların yaşam hakkını savunduklarını vurgulayan Hançerli, Avcılar’ı hayvanlar için de daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarının süreceğini belirtti.

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