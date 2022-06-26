Başkan Seçer, şoför esnafının sorunlarını dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 13 ilçede hizmet veren şoför, minibüs ve halk otobüslerinin kooperatif ve odalarının başkan ve yöneticileriyle buluştu. Buluşmada şoför esnafının her geçen gün ağırlaşan sorunlarına karşı ortak çözüm bulmak adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Seçer, kendilerinin de toplu taşıma hizmeti verdiklerini ve akaryakıt zamlarından etkilendikleri ancak Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatiflerden farklı bir bakış açısıyla taşıma hizmeti verdiğini hatırlatarak, “Kooperatiflerle belediye arasındaki bu hizmetleri verirken temel amaç farklı. Biz kamuyuz. Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz, bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız” dedi.

Minibüsçü ve otobüsçü esnafının şikayetlerinden dolayı kart sayılarını incelediğini ifade eden ve sayılar hakkında bilgi veren Seçer, “Bizde 28 bin 807 öğrenci kart sayımız var. Abonman kartı olanların sayısı 4 bin 737. Yani yaklaşık olarak 24 bin 100 kişi 2 liraya biniyor. 4 bin 737 kişi de 1 liraya biniyor. Yani 7'de 1’i. Tablo budur. “dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma hizmetinin fiyatları hakkında da konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira. 5 aylık, Mayıs sonuna kadar bunun ne kadarını tükettik biliyor musun? 157 milyonu gitmiş, geriye kalmış 87 milyon lira. Kalan 7 ayda bana 87 yetecek mi? İşte denge bozulması budur, bütçe bozulması budur, tablo bu.”

Şoför esnafıyla Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’nda bir araya gelen Başkan Seçer’e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu eşlik etti.

Yapılan toplantıların istişare edebilmek adına önemli olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Diyalog varsa dağ gibi sorunlar bir nokta haline geliyor. Eğer diyalog yoksa, iletişim yoksa, tarafların birbirinden haberi yoksa ya da gerçekler birinci ağızdan aktarılmıyorsa küçücük sorunlar dağ gibi büyük hale geliyor. Bu sebeple insanlarla bir araya gelmek, konuşmak, sorunları çözmek ya da ortak çalışma alanlarında fikir alışverişinde bulunmak her zaman için yararlı diye düşünüyorum” dedi.

Kentte ulaşım hizmeti veren kooperatiflerin yaşadığı sorunların çözüme ulaşmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Seçer, mevcut yasalara göre hareket ettiklerini de vurgulayarak, “Genel anlamda mutlaka her kooperatifin, her bölgenin, hatta her hattın sorunları olabiliyor bunları zaman zaman benim de yaptığım katkılarla çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kararları alırken de bizim referans alacağımız ya da sınırlarını aşmayacağımız yasalar vardır, mevzuatlar vardır. O mevzuatlar yasalar çerçevesinde biz bu kararları almak zorundayız” dedi.

“Bu kriz süresi içerisinde en çok dikkat çeken fiyat artışına maruz kalan akaryakıt”

Son dönemlerde yaşanan ekonomik süreçten taşıma sektörünün de olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Başkan Seçer, “Olağanüstü şartlardan geçiyor ülke. Sadece taşımacılık sektörü değil, ekonomik alanda olan her sektör ve tabii ki bundan direk ya da dolaylı tesir gören vatandaşlarımız var. Sizi ilgilendiren temel girdi maliyetleri mazot. En çok fiyat artışına maruz kalan emtia da akaryakıt fiyatları. Bu artışlar hepimizin dengesini bozdu” dedi.

“Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak değil, kamu hizmeti olarak görürüz”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatiflerden farklı bir bakış açısıyla taşıma hizmeti verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz, bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız. Bu fiyat dalgalanmaları dengelerimizi de altüst etti. Yani sizle bizim aramızda olan dengeleri de bozdu. Toplu taşıma yaparken belediye otobüslerinin fiyatlarıyla minibüsçü esnafının, halk otobüsü işleten esnafın uyguladığı fiyatlar arasında fark var. Bu Türkiye’nin her tarafında böyle.

“Öğrenci dediğin senin evladın, torunun, oğlun, yeğenin. Yani hepimizin çocukları”

Kooperatiflerin, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada öğrencilere yönelik 1 TL’lik uygulamasını eleştirdiklerini de anımsatan Seçer, “Hep beraber konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de; biliyorum bütün kooperatifler, özellikle öğrencinin yoğun olduğu merkezdeki kooperatifler; ‘Başkan neden öğrencilere 1 liraya hizmet sunuyor. Bu dengeleri bozuyor’ diyor. Birinci ağızdan beni dinleyin, rakamları vereyim, tablo nedir, acaba ne yapmamız gerekiyor? Birlikte karar verelim. Öğrenci dediğin senin evladın, senin torunun, senin oğlun, yeğenin. Neticede fayda sağladığımız o insanlar. Yani hepimizin çocukları.” dedi.

“Bizim bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile de konuyla ilgili görüştüklerinin bilgisini aktaran Başkan Seçer, “Toplu taşımada geldiğimiz noktayı, yapmak istediklerimizi, planladıklarımızı kendisiyle paylaştık. Pazartesi günü UKOME toplanıyor. Burada bizim bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bu rakamları kendisine takdim ettik ve gerekçelerini ortaya koyduk. Referansları söyledik. Sizlerin de görüşme sağlamanız gerektiğini de sizlere haber olarak gönderdim” dedi.

Başkan Seçer, UKOME’de verilecek kararın önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“UKOME’de dengeler, bizim yönetimimizde değişti. Biz belediye yönetimine geçince seçimlerden sonra. Bu bir siyasi karardır; doğrudur yanlıştır şimdi tartışmayalım ama 31 Mart’a kadar olan uygulama 31 Mart’tan sonra yanlış olarak görüldü ya da yanlış olduğunu fark ettiler, tırnak içinde, düzelttiler. Şimdi bu dengelerde de bizim orada karar çıkartabilmemiz için evet ya da hayır oyu vereceklerin bu meseleye siyasi olarak bakmamalarını sizin sağlamanız gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Ben açık söyleyeyim; ‘Şimdi belediyeyi sıkıntıya sokalım ya da vatandaş karşısında kötü adam pozisyonuna düşmeyelim, zammı onaylanmış bir kurum hüviyetinde olmayalım’ diye siz bunu reddederseniz bu siyasi bir karardır ama size sunulan dosyayı inceler, gelir gider dengelerine bakar, yasalara bakar, sizleri işin içine katar, minibüsçü esnafını, halk otobüsçü esnafı; ‘Bu rakamlar çok makul, hatta eksik ya da fazla. Şunu biraz düzeltiriz’ dediğiniz noktada siz mantıklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz demektir. Ama yapılan çalışmanın kapağını kaldırmadan ‘hayır’ diyorsanız ben derim ki siz art niyetlisiniz. O zaman iş çıkmaza girer.

“Vatandaşımızı da kendinizi de düşünerek bir karar almanızı arzu ediyoruz”

Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada uyguladığı mevcut fiyat tarifelerinin bilgilerini de paylaştı. Mersin’in gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Seçer şunları söyledi:

“Şu anda mevcut yürürlükteki fiyatlarımız bizim; 4.75 tam bilet, indirimli 3 TL, öğretmen 4.30, öğrenci 2 TL ve bir de abonman kartı olan öğrencilere 1 TL. Biz buranın öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Buraya ne kadar çok öğrenci gelirse burada halk kazanır, esnaf kazanır.

Diğer taraftan da Mersin’in bir toplumsal gerçeği var. Mersin Türkiye’de gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı 3 ilden biridir. Yani 10 lira kazanan da var. 10 kuruş kazanan da var. Günlük şimdi 10 kuruş kazanan ailenin çocuğu ne olacak? Hepinizin çocuğu yok mu yani? Hatta minibüsümüz var çok şükür ama çocuğu gönder bakalım Ankara'ya, İstanbul'a ya da Adana’ya, nasıl okutacağım diye kara kara düşünürsün.”

“Bu çocuklar bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz, bizim canımız”

Öğrencilere sunulan hizmetler hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Şimdi bu çocuklar bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz, bizim canımız. Ben olaya böyle de bakıyorum. Şimdi ben 3,5 liraya yemek verirken o çocuklara, lokantacı esnafı ile falan mı rekabet ediyorum? Hayır, böyle bir şey yok.”dedi.

“Bizde 28 bin 807 öğrenci kart sayımız var”

Minibüsçü ve otobüsçü esnafının şikayetlerinden dolayı kart sayılarını incelediğini ifade eden ve sayılar hakkında bilgi veren Seçer, “28 bin 807 toplam kart sayısı. Bunun 4 bin 737’si abonman kartı. Yani yaklaşık olarak 24 bin 100 kişi, 2 liraya biniyor. 4 bin 737 kişi de 1 liraya biniyor. Tablo bu. Yani 7'de 1’i.”dedi.

“Biz hizmet etmek, her şeyin en güzelini yapmak ve bunu yaparken de adaletli olmak istiyoruz”

“2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira”

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma hizmetinin fiyatları hakkında da konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira. 5 aylık, Mayıs sonuna kadar bunun ne kadarını tükettik biliyor musun? 157 milyonu gitmiş, geriye kalmış 87 milyon lira. Kalan 7 ayda bana 87 yetecek mi? İşte denge bozulması budur, bütçe bozulması budur, tablo bu.”

Şoför esnafı seslerine kulak verilmesinden oldukça memnun

Mutlular Şimşek Seyahat Yetkilisi Semih Şimşek, “Toplantıya Mersin’in tüm bölgesinden gelen kooperatifler olsun, servis taşımacıları olsun herkes çok güzel bir katılım sağladı. Çok verimli bir toplantı oldu. Vahap Başkanımız bizi dikkatlice dinledi. Yani ilk defa böyle bir toplantı gerçekleştirdik. İlk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı ilk defa böyle bir tüm kooperatifleri çağırıp ‘şikayetiniz nedir, benim yapmam gereken bir şey var mı?’ diyerek bizi özveri ile hiç sıkılmadan dinledi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin Minibüsçüler Odası Başkanvekili ve Akbelen Minibüs Kooperatifi Başkanı Mehmet Kartal ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Minibüsçüler Esnafı Odası ve tüm esnaf şoför arkadaşlarımız adına, çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Bu toplantılar Mersinimiz açısından çok sağlıklı, ulaşım konusunda çok sağlıklı oldu.” diye konuştu.

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin de toplantının mükemmel geçtiğini vurgulayarak, “Çok çok mükemmel geçti. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Daha önce de arz ettiğimiz sorunlarımızı hemen anında müdahale ederek çözdüler. Sağ olsun Genel Sekreterimiz, Daire Başkanımız ellerinden gelen ilgiyi, alakayı ve sorunu kökünden çözdüler. Daha önce aynı güzergahta çalıştığımız Çay-Çilek Kooperatifi ile çok sorunlarımız oldu. Bu sorunları ilettiğimiz andan itibaren çözdüler. Çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.