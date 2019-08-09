Başkan Şükrü Genç'ten birlik ve beraberliğe davet

Şükrü Genç, “Bayramlar kin ve nefret duygularının bir kenara itildiği, kardeşçe kucaklaşmanın, sevginin, barışın ve dayanışmanın öne çıktığı özel günlerdir” dedi.

Bayramı hemşerileri ile birlikte Kelkit Yöresi’nde geçirecek olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yayınladığı mesaj şöyle; “Kurban Bayramı, 30 Ağustos ve Dünya Barış Günü’nü birbirine yakın tarihlerde kutluyoruz. Bu yüzden birlik beraberliğe kucaklaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimseyi ayırmamalı, sevgiyi, sevgi dilini, gülümsemeyi, bir merhabayı birbirimizden esirgememeliyiz.

Savaşlardan, çatışmalardan, ülkelerin arasındaki anlaşmazlıklardan doğan kan ve gözyaşı, ne yazık ki İslam coğrafyasının kaderi haline geldi. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca Müslüman, bu çağın muhacirleri, geçmiş güzel günlerini hüzünle hatırlıyor. Geride kalanlar da yıllardır bayramları huzur içinde kutlamaktan mahrum bırakıldıkları coğrafyada, barışı büyük bir özlemle arıyor. Kurban Bayramı’nın ardından bu toprakları yeniden vatan yapan Gazi Mustafa Kemal ve askerlerinin o büyük zaferini, 30 Ağustos’u büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu kutlu zaferin yıldönümünden bir gün sonra ise 1 Eylül Dünya Barış Günü.. Bu duygular ile Kurban Bayramı’nın ülkemize, tüm İslam dünyasına ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum."