Beşiktaş Akademi Ücretsiz Yaz Kursları Başlıyor!

Beşiktaş Akademi bünyesinde yaz boyunca sınavlara hazırlık için takviye kurslar, kültür sanat kursları ve farklı spor branşlarında kurslar düzenlenecek.

Hem öğrencilerin lise ve üniversiteye hazırlanmasına imkân sağlayan hem de kültür sanat kurslarıyla vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine destek olan Beşiktaş Akademi’de 7-16 yaş arası öğrencilerimize yönelik Yaz Kursları 10 Temmuz’da başlıyor.

Başvurular 13 Haziran’da Başlıyor!

Beşiktaş Akademi bünyesinde yaz boyunca sınavlara hazırlık için takviye kurslar, kültür sanat kursları ve farklı spor branşlarında kurslar düzenlenecek. Beşiktaş’ta ikamet eden vatandaşlarımızın başvuruları 13 Haziran’dan itibaren online olarak alınırken ikamet dışı başvurular Beşiktaş Akademi’den şahsen yapılabilecek.

Kültür Sanat Kursları

7-16 yaş arası öğrencilerimize yönelik kültür sanat kursları arasında keman, piyano, gitar, resim, satranç, yaratıcı drama ve modern dans branşlarının yanı sıra robotik kodlama kursu da yer alacak.

Takviye Kurslar

2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce ve matematik takviye kursları ile ara sınıf öğrencilerinin okuldaki derslerine takviye sağlanacak. 8. ve 12. sınıflara yönelik LGS ve TYT Türkçe ve matematik hazırlık kursları ile de öğrencilerimiz yaz ayları süresince takviye kurs alarak gelişimlerini sürdürebilecek.

Spor Faaliyetleri

7-16 yaş aralığındaki çocuklarımız, yüzme, tenis, basketbol ve voleybol branşlarından oluşan kurslarımızda yaz tatilini spor faaliyetleriyle değerlendirme imkânına sahip olacak. Spor faaliyetlerine katılım için sağlık raporu ve muvafakatname istenmektedir. Yüzme kursu için ek olarak sarılık testi gerekmektedir.

Başvuru Detayları

Başvurular 13 Haziran itibarıyla başvuru linki üzerinden online olarak alınacaktır. Her öğrenci sadece 2 branş seçme hakkına sahiptir. Beşiktaş’ta ikamet eden öğrencilerimizin başvurusu T.C. kimlik numarası ile başvuru adresinden online, ikamet dışı kayıtlar için başvuru ise Beşiktaş Akademi’de şahsen yapılacaktır.



Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2023

Kurs Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2023

Kurs Bitiş Tarihi: 25 Ağustos 2023

Beşiktaş Akademi

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İletişim: 0212 236 36 77 - 0534 501 81 44