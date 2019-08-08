Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan LÖSEV'e destek çağrısı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaklaşan kurban bayramı öncesi İstanbul’daki merkezi Beşiktaş’ta bulunan LÖSEV’i ve LSV Dükkanı ziyaret etti. Lösev yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Akpolat, kişisel Kurban vekaletini de Lösev’e verdi. Bu sene belediye emekçilerine bayram çikolatalarını da Lösev emekçilerinin el emeği olan çikolatalardan aldıklarını da belirtti.

Başkan Akpolat herkesi Lösev’den alışveriş yapmaya davet ederek ziyaretine ilişkin detayları sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ‘’ Bayram çikolatalarımızı LÖSEV’den aldık. LÖSEV Dükkan’dan yaptığımız her alışverişin arkasında, lösemi hastası çocuklarımızın annelerinin emeği var. LÖSEV’in 40 bin kanser hastasına ulaştırdığı kurban bağışı kampanyasına da katıldım’’ dedi.

Başkan Akpolat geçtiğimiz Ramazan Bayramı için de bayram alışverişini LÖSEV Dükkan’dan yaparak herkesi LÖSEV’e desteğe davet etmişti.